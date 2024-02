Accordo Stellantis-Catl per le nuove batterie

Stellantis e CATL firmano un Memorandum d'intesa strategico per la fornitura locale di batterie LFP per il mercato ...

(Di domenica 25 febbraio 2024), colosso cinese del settore, hanno firmato unper la fornitura diLFP, litio-ferro-fosfato, che alimenteranno auto piccole e compatte, ovvero dei Segmenti B e C, in Europa. Carlos Tavares, Ceo del Gruppo franco-italo-americano, ha dichiarato: "QuestoconsulleLFP è un ulteriore elemento della nostra strategia di lungo termine per garantire la libertà di movimento della classe media europea.– ha detto Tavares – è un’azienda leader in questo settore e, tramite i nostri marchi iconici, offriremo ai nostri clienti una tecnologia diinnovativa e accessibile, che ci aiuterà a raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il ...