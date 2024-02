"Abbiamo visto i nostri amici presi ingiustamente a manganellate"

(Di domenica 25 febbraio 2024) "lasciato il messaggio che volevamo: in quella piazza dove ieri con violenza ci è stato impedito di entrare, ci siamo andati e non dimentichiamo". Lo definisce così Daniele Rizzo, uno dei tre rappresentanti d’istituto del liceo artistico Russoli, il flash mob degli studenti di ieri mattina in Piazza dei Cavalieri. Diverse centinaia di giovani, armati di gessetti, hanno disegnato e scritto sul pavimento della piazza elogi alla pace e condanne della violenza. "Un evento traumatico - spiega Andrea Papini, uno dei rappresentati d’istituto -e compagni venire manganellati senza un motivo. Le risposte di ieri e stamani dimostrano che la città di Pisa si è messa in mostra e ha sostenuto noi giovani, la nostra scuola e noi come futuro". "C’è stata una solidarietà enorme ...