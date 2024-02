A1 femminile | alle 18 la V nera torna in campo dopo tre settimane Coach Vincent | Queste pause nascondono sempre insidie» Zandalasini & Co ripartono da San Martino

A1 femminile, alle 18 la V nera torna in campo dopo tre settimane. Coach Vincent: "Queste pause nascondono sempre ...

(Di domenica 25 febbraio 2024) Finalmente siin. Appuntamento alla Segafredo Arena per la Virtusche oggi pomeriggio18 è attesa dall’impegno interno con Sandi Lupari. A tredalla sfida con Faenza, la formazione di Pierrefinalmente inricaricata nel morale e nella condizione fisica. Il lungo stop è in effetti servito a Ceciliae compagne a ricaricare le pile. "Non giochiamo una partita da tempo e quando tini di più ci sono rischi, sono contento che le ragazze siano in forma – confermaPierre–. Il nostro preparatore atletico ha gestito molto bene il carico di lavoro per avere la squadra pronta e non ...