Treviglio . Martedì 27 febbraio alle 21 al Teatro Nuovo Treviglio andrà in scena lo spettacolo “Il fu Mattia Pascal” , dal romanzo di Luigi Pirandello. Sarà ... (bergamonews)

A Treviglio «Il fu Mattia Pascal» in scena con ironia e poesia: «Il fu Mattia Pascal», spettacolo con protagonista Giorgio Marchesi, arricchirà martedì la stagione teatrale del Tnt di Treviglio. L’attore bergamasco firma anche la regia, assieme a Simonetta Solder, ...ecodibergamo

Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 23 al 25 febbraio: Tempo di saldi invernali a Treviglio e in centro torna lo Sbarazzo. L'iniziativa dei Commercianti Trevigliesi è promossa e organizzata dal Distretto del commercio. Si apre venerdì la tre giorni ...primatreviglio

In gita coi figli impenna la moto, settemila euro di multa: MILANO, 21 FEB - E' costata cara una gita in moto con i figli a un quarantanovenne bergamasco, che, arrivato davanti al centro sportivo di Treviglio ha pensato bene di impennare e guidare in questo ...mattinopadova.gelocal