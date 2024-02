A San Martino la cerimonia di commemorazione l’agente di Polizia Servodidio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSi è svolto sabato, 24 febbraio, presso la chiesa di Terranova, a SanSannita, l’incontro culturale dal titolo “Sul sentiero della Vita, per diventare ambasciatori di Legalità e Bellezza”, organizzato dal Comune di SanSannita , in collaborazione con il Parlamento della Legalità internazionale. Lasi è aperta con ladeldidi Stato, Michele. Nato a SanSannita, il 14 gennaio del ‘45, apparteneva al Secondo Reparto Celere di Padova, impegnato in operazioni anti banditismo in Sardegna (cd. Baschi Blu), perse tragicamente la vita a Nuoro, a seguito di un conflitto a fuoco con i banditi. Ad aprire i lavori è stato il Sindaco di San ...