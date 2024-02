A Roma arriva l’arte giapponese con la mostra “Ukiyoe Il Mondo Fluttuante”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Palazzo Braschi asi fa ‘teatro’ della. Il. Visioni dal Giappone, un’esposizione dedicata al. 150 capolavori, appartenenti ad una trentina di artisti di grande fama, esposti a partire dal 20 febbraio 2024. Dipinti a pennello su carta o su seta, stampe in policromia con matrice in legno su carta, rotoli, paraventi. Ma anche strumenti musicali, kimono e oggetti d’uso quotidiano come i ventagli o le scatole da gioco sono i protagonisti dellache, dal 20 febbraio 2024, è ospitata a Palazzo Braschi a. L’esposizione, dal titolo. Il. Visioni dal Giappone, è un viaggio nella società ...

Impegni anche per l'Isola nell'incontro ieri a Roma tra Governo e rappresentanti della rivolta dei trattori. Lunedì ci sarà un vertice a Bruxelles. In attesa ... (liberoquotidiano)

Roma – Torino: cronaca diretta live e risultato in tempo reale: La partita Roma - Torino di Lunedì 26 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 26ma giornata di Serie A ...calciomagazine

Rizzitelli: "Sarebbe un miracolo per il Toro andare in Europa": se arrivasse in Europa League sarebbe un miracolo, come vincere lo scudetto. Credo che Juric stia facendo benissimo. Mentre la Roma, secondo me, ha la squadra per ambire al quarto posto. Ha perso ...torinogranata

All’ultimo respiro: la Juve soffre ma batte il Frosinone 3-2: Serve l’ennesimo sold out dell’Allianz per spingere la Juve, che soffre parecchio ma ritrova riferimenti e vittoria: due volte Vlahovic, poi Cheddira e Brescianini la ribaltano, ma Rugani nel recupero ...ilgiornale