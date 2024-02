A Pisa il sindaco (di centrodestra) si schiera con i ragazzi manganellati: «Manifestavano le loro opinioni a viso scoperto»

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ildi, Michele Conti, alla guida di una giunta dicon Fratelli d’Italia primo partito e la Lega terzo, attacca il metodo usato contro gli studenti della sua città. «Non si può usare violenza per reprimere una manifestazione die ragazze delle superiori. Chiunque deve essere libero di manifestare il proprio pensiero», spiega in un’intervista al Corriere della Sera. «Dai filmati che ho visionato – sottolinea- non sembrava una fiumana di pericolosi estremisti. Comunque ci saranno indagini e non sono io che deve dare giudizi ma i magistrati. Io dico soltanto una cosa: a me sembravano soltantoni, molti dei quali minorenni, chelea volto». E il presidente della ...

Da Bologna a Fidenza per le Ammistrative: Matteo Lepore inaugura la campagna elettorale del Pd: Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha aperto la campagna elettorale del Partito Democratico per le amministrative del giugno prossimo dialogando con il sindaco Andrea Massari e il vicesindaco Davide ...parmatoday

Il sindaco di Pisa. "A manifestare erano ragazzi, non estremisti": Non si può usare violenza per reprimere una manifestazione di ragazzi e ragazze delle superiori. Lo dice il sindaco di Pisa, Michele Conti (Lega) in interviste al Corriere della Sera e Qn nelle quali ...huffingtonpost

Scontri al corteo, il sindaco leghista di Pisa: "Amareggiato per le manganellate. Torna lo spettro di un’epoca buia": Michele Conti condanna le violenze: questi episodi incrinano la fiducia nelle istituzioni: "Il mio partito sta con la polizia Per me viene prima la città, io posso criticare le forze dell’ordine" ...lanazione