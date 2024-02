A Passogatto torna il duo Battilani - Palmieri per una domenica da ballare

(Di domenica 25 febbraio 2024) Oggi alle 15.30 al circolo Arci, nell’omonima frazione in via10, un pomeriggio per ballare con il duo. Giancarloal violino e Paoloall’organettono adove sono sempre ospiti graditi per proporre le musiche da ballo della tradizione emiliano - romagnola. L’appuntamento fa parte del ciclo organizzato dal circolo Arci per la valorizzazione del territorio e della musica tradizionale e folk, con il patrocinio del Comune di Lugo.