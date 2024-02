A Palermo si cercano attori e comparse per il nuovo film di Roberto Andò

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Continuano i casting per ildel regista palermitano, dal titolo provvisorio “L’abbaglio”, che si girerà in Sicilia tra aprile e giugno 2024. La pellicola, prodotta da Bibie Tramp Ltd, racconterà la storia di tre personaggi impegnati nella spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi, evento cruciale per il raggiungimento dell’Unità d’Italia nel 1860. La ricerca die figurazioni, affidata a Talè Casting, è rivolta in particolare a uomini dai 18 agli 80 anni residenti nelle province di, Trapani e Agrigento. I candidati devono possedere taglie di pantaloni e giacca dalla 44 alla 54 ed avere un aspetto fisico e somatico coerente con il periodo storico di riferimento, la seconda metà dell’Ottocento. Sono quindi esclusi dalla ...