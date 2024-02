A Oppeano e Vidigulfo due innovativi hub immersi nel verde

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il settore dei trasporti è notoriamente tra i più inquinanti. Cab Log, con una visione volta al futuro e alla sostenibilità, ha lanciato ante tempus un ambizioso piano di investimenti per rendere la sua flotta ecologica e i suoi magazzini ecosostenibili e per valorizzare il proprio personale attraverso un programma innovativo di formazione. Questi progetti non solo riducono l’impatto ambientale ma testimoniano anche un impegno concreto verso una visione di business etico e sostenibile. Per quanto riguarda i magazzini, i due nuovi hub dell’azienda hanno ottenuto il livello GOLD della certificazione LEED, oltre a essere concepiti per una gestione interna a tutela ambientale attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici, di illuminazione led a basso consumo con sistema di regolazione ’dimmerabile’ per far funzionare l’impianto secondo l’effettiva necessità, l’acquisto di carrelli ...