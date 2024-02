A giugno c'è Yarn Bombing. Il Festival dell'uncinetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 febbraio 2024) BARZANÒ (Lecco) Opere da tutto il mondo, due installazioni collettive di grandi dimensioni e fantasia senza limiti, per la terza edizione diBarzanò, ildella fiber art a uncinetto e maglia, che per tre giorni, dal 7 al 9, ricoprirà di installazioni di ogni dimensione e provenienza, e stravolgerà tutto il centro del paese. Un’unica grande mostra collettiva, in cui il pubblico si potrà immergere, interagire con le opere, vivere lo spazio urbano in un modo completamente nuovo e inedito. Le iscrizioni, fin d’ora, sono aperte a tutti: dagli artisti tessili, fino agli appassionati di ogni età e provenienza, scuole, gruppi, associazioni. Ognuno può realizzare da una a più opere, prenotando uno spazio in cui lavorare su misura, oppure consultando l’organizzazione per valutare la migliore ...