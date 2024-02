A Cura Carpignano e Tromello case visitate dai ladri | obiettivo oro e contanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 febbraio 2024)(Pavia), 25 febbraio 2024 - Abitazioni sempre nel mirino dei, in particolare in orario pomeridiano. A, in via degli Artigiani, i padroni di casa sono rientrati verso le 17 di ieri, sabato 24 febbraio, dopo essersi assentati solo per un paio d'ore, dalle 15 circa. E hanno trovato la porta d'ingresso forzata e tutte le stanze messe a soqquadro dai, che hanno rubato alcuni gioielli d'oro. Un bottino pare peraltro non particolarmente ingente, solo un paio di catenine e un anello, ma tutto quello che c'era di prezioso da rubare. La stima della refurtiva è comunque ancora in corso e potrà essere fatta meglio solo dopo che sarà riordinato il caos lasciato dainell'abitazione. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, ...