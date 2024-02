A Anzio la “faida” degli autospurgo | titolare di un’impresa accoltella socio e rivale

Accoltella un collega dopo una lite per motivi di lavoro, 41enne arrestato ad Anzio

Sassari Calcio Latte Dolce-Anzio, la sfida termina con un pareggio: Pareggio per 0-0 contro l’Anzio e terzo risultato utile consecutivo per il Sassari Calcio Latte Dolce, che sale così a 29 punti in classifica, quando mancano 10 giornate alla fine del campionato. Nel ...sassarinotizie

Polizia di Anzio-Nettuno arresta 25enne con un minimarket di droghe: 25enne arrestato dalla Polizia di Anzio-Nettuno con varei droghe: hashish, cocaina e ben 121 dosi del devastante crack.ilcaffe.tv

Io e i social, premiati gli studenti di Anzio e Nettuno che hanno partecipato: Si è svolta nel pomeriggio di sabato 17 febbraio, al commerciale Zodiaco di Lavinio, la premiazione del contest letterario “Io e i Social”.ilclandestinogiornalealiasera