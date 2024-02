9° Col Moschin | i paracadutisti a fumetti Intervista a Favro

Ground Mobility Vehicle Flyer per le Forze Speciali e la Brigata Paracadutisti "Folgore"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 feb – “È stata un’esperienza bellissima. Mi ha permesso di incontrare uomini normali che fanno un mestiere speciale. Mi ha costretto ad immaginare un film mai girato, aggiustare e modificare la storia in base alle inquadrature. Mi ha avvicinato ad un genere che ho amato tantissimo come lettore e scoperto come autore. Adesso è tutto pronto per il lancio. Sarà un’altra avventura, in giro per l’Italia a raccontare la storia operativa del 9° ReggimentoIncursori Coldagli anni 80 a oggi“. È così che Gianluca, esperto di contesti e attitudini militari, ha presentato la sua nuova avventura editoriale 9° Col. Gli Incursori. Un fumetto le cui tavole sono state realizzate da Stefano Mazzotti, già disegnatore sempre per Signs ...