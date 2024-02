25 febbraio 1999 | nasce Gianluigi Donnarumma VIDEO

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 25 febbraio 2024) 25: la nascita diIl 25del. Il portiere del PSG ha iniziato la sua carriera con la maglia del Milan ed appena sedicenne ha debuttato in Serie A nella sfida contro il Sassuolo. Dopo esser cresciuto nelle giovanili e dopo sei stagioni in prima squadra passa al club francese. In Nazionale è lui a prendere l’eredità diBuffon e, con gli azzurri, conquista l’Europeo del 2021. Il giovane numero uno compie 25 anni. Un giocatore di cui si è parlato tanto per le sue parate ed i suoi miracoli in campo ma anche per le vicende extra campo come il mancato rinnovo di contratto con il Diavolo. Gli auguriamo buon compleanno e che la sua stella possa continuare a ...