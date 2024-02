Zwolle Psv 1-7 | triplo De Jong | doppio Bakayoko | capolista devastante

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il Psv travolge loe si conferma come forza dominante dell’Eredivisie: Descatenato firma un tripletta Psv stanco per le fatiche di Champions? Neanche per sogno. Con una prestazione sontuosa latravolge il PECsul suo campo: 7-1, con tripletta di uno scatenato De, che va a collocarsi in testa alla classifica dei goleador, doppietta di, gol di Pepi e autorete di Kersten. Per i padroni di casa, rete del momentaneo 1-2 ad opera di Eliano Reinders, fratello del centrocampista del Milan.