“Zitta troppo tempo | adesso parlo io” Addio Ferragnez | Chiara rompe finalmente il silenzio su Fedez

Chiara Ferragni: “Sono stata zitta per troppo tempo, ecco la mia verità”

(Di sabato 24 febbraio 2024)Ferragni sta vivendo probabilmente il momento più difficile della sua vita. Dopo lo scandalo pandoro si è aggiunta la fine ormai certa del suo matrimonio con. Ma a proposito della vicenda che le è costata una multa salata dell’Antitrust e un’indagine della magistratura con il presunto reato di truffa aggravata, l’imprenditrice digitale ha deciso dire il. Ma ha parlato anche e soprattutto del rapper.Ferragni ha scelto le pagine del Corriere della Sera per raccontare tutto sullo scandalo pandoro e soprattutto su. Lei ha commentato subito su Instagram, spiegando i motivi che l’hanno spintaa parlare con la stampa: “Sono stataper. Ora penso sia ...

“Erano le otto del mattino, ero in piedi, stavo andando su un set fotografico e né io né i miei collaboratori ci aspettavamo nulla del genere. Sono rimasta ... (ilfattoquotidiano)

