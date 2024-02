Zelensky | firmato l' accordo di sicurezza

Zelensky: «Firmato accordo di sicurezza con Meloni». La premier a Kiev: è casa nostra, la difenderemo

(Di sabato 24 febbraio 2024) 16.30 "Oggi abbiamounbilaterale di cooperazione in materia ditra Ucraina e Italia"."Questo documento stabilisce una solida base per il partneriato dia lungo termine dei nostri Paesi. Abbiamo anche discusso di un ulteriore sostegno all' Ucraina nel contesto della presidenza italiana del G7. Sono grato all'Italia per il sostegno all'Ucraina". Così il presidente ucrainosu X. Il presidente ucraino ha ricordato anche il patto dicon il Canada per 3 mld di dollari canadesi