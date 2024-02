Zelensky, 'firmato patto di sicurezza anche con il Canada'

(Di sabato 24 febbraio 2024) "L'Ucraina è decisamente più forte oggi rispetto a due anni fa. Oggi abbiamoun altro accordo diche rafforza la posizione del nostro popolo, in particolare dei nostri soldati. Si tratta di una decisione forte e tempestiva che rafforzerà significativamente la nostra resilienza. Il primo ministro Trudeau e io abbiamoun accordo di cooperazione in materia ditra Ucraina e, che stanzia oltre 3 miliardi di dollari canadesi in assistenza macrofinanziaria e per la difesa nel 2024". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr