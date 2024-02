Zelensky Annuncia Nuova Controffensiva | Cambio di Scenario nel Conflitto Ucraino-Russo

Zelensky annuncia una nuova controffensiva: “Pronte alcune sorprese per la Russia”

Nonostante le recenti perdite sul terreno, come Avdiivka e qualche fetta di territorio nella regione di Zaporizhzhia, in un’intervista a Fox News il ... (ilfattoquotidiano)

Zelensky tra crisi e fatiche, ora spera nel ritorno dell’attenzione occidentale: Il leader indebolito ha sofferto il calo del supporto anche interno. Il presidente ucraino vede un rilevante ritorno dell'attenzione internazionale DAL NOSTRO INVIATO KIEV - Ci sono soldati — ma anche ...corriere

L’esercito di Zelensky è in rotta ma la mattanza in Ucraina non si ferma: Del resto l’esercito ucraino, a corto di armamenti e soprattutto di uomini, ormai appare in rotta come si evince dalla rovinosa ritirata che si è consumata lunedì dalla città di Avdiivka e non sembra ...lanotiziagiornale

Ucraina, pressing Usa sull’Ue: “Usate i beni russi congelati per le armi”: Meloni a Kiev per la prima riunione del G7 a guida italiana a due anni dall’inizio del conflitto. La premier sigla l’accordo sulla sicurezza con Zelensky ma ...ilsecoloxix