Zelensky al G7, 'sapete cosa ci serve, contiamo su di voi'

(Di sabato 24 febbraio 2024) "molto bene diabbiamo bisogno per proteggere i nostri cieli e rafforzare le nostre truppe a terra, così come tutto il supporto di cui abbiamo bisogno per continuare ad avere successo in mare, e vi rendete conto che ne abbiamo bisogno in tempo.su di voi". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrnel suo intervento alla riunione del G7.

