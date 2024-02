Yolo Plus spegne nove candeline e annuncia l'unione con Fandes Consulting

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAnniversario speciale in casa, l’agenzia di comunicazione integrata associata UNA e guidata dai beneventani Bruno Sparandeo e Gerardo Dello Iacovo. Sono passati 9 anni, infatti, dal lancio della attuale sigla, corrispondente con l’ingresso in società del Direttore Creativo Gerardo Dello Iacovo. Dal 2015 ad oggi l’azienda ha trovato una propria collocazione nel mercato e ha sviluppato un piano pluriennale che prevedesse una crescita stabile e graduale con un ritmo sostenibile e adeguato alle potenzialità di un team ridotto. Il 2023 è stato caratterizzato dal trasferimento in una sede più ampia, centrale e identificativa, ben 5 tra premi e riconoscimenti di settore e una gestione oculata che ha portato un ulteriore aumento di fatturato del 22% e un 20% di EBIDTA, con un tasso di fidelizzazione dei clienti attivi in ...