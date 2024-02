Xabi Alonso non si ferma | «Record? Io penso solo ai trofei»

Il Leverkusen fa la storia in Bundesliga, 33 gare senza perdere. Xabi Alonso: "Non ci fermiamo"

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le parole di, allenatore del Bayer Leverkusen, sugli obiettivi del club tedesco in Bundesliga. I dettagli, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Mainz in Bundesliga. PAROLE – «Certo, inon ti danno medaglie, ma non importa. È bello affrontare questo processo. Abbiamo iniziato a luglio con questo gruppo, vedremo fino a dove potremo arrivare. Stiamo realizzando grandi cose, ma non vogliamorci. Non mi interessano iprima che si realizzino, ma una volta che si verificano, mi sento molto orgoglioso. Non mi stanco mai di congratularmi con i miei giocatori. Lo sforzo che fanno, l’impegno che ci mettono settimanalmente… E’ così facile lavorare con loro, è un piacere ...