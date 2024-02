WWE: Debutto con vittoria a SmackDown per Bron Breakker

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 24 febbraio 2024) La scorsa settimanaha preso la sua decisione e tra le due offerte messe sul tavolo dai GM di Raw eha accettato quella di Nick Aldis firmando così per il roster blu. Un gran colpaccio quello messo a segno da Nick Aldis che è stato “folgorato” dalla grande prestazione dialla Royal Rumble e ha fatto di tutto per convincerlo ad unirsi al suo roster. Al momentodovrà dividersi tra NXT eessendo anche campione di coppia dello show bianco-oro assieme a Baron Corbin e stanotte è arrivato il suoin ring nello show blu. Devastante! È stato unabbastanza facile per il giovane Steiner che si è trovato di fronte per il suo primo match Dante Chen, anche lui proveniente da NXT e anche ...