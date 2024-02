WWE: Bronson Reed spiega la sua assenza ad EC, è diventato papà!

(Di sabato 24 febbraio 2024) Proprio in queste ore è andato in onda Elimination Chamber in quel di Perth, Australia. Per l’occasione sono state diverse le Superstar australiane che hanno potuto “abbracciare” il pubblico di casa. Tra queste Rhea Ripley che ha lottato nel main event, ma anche Grayson Waller e Indi Hartwell., però, non ha preso parte all’evento ed è stato lui stesso arne le ragioni con un post via social. Lieto eventonon ha preso parte ad Elimination Chamber davanti al pubblico di casa, come invece hanno fatto le altre Superstar australiane. Tramite un post sui social, il wrestler hato il motivo della suaed è stato un bel avvenimento per lui e per la sua famiglia.papà. ...

