WTA Dubai 2024 | Jasmine Paolini | tra la rivincita con Anna Kalinskaya e i pezzi di storia del tennis italiano

Paolini in finale al WTA Dubai: Cirstea battuta 6-2, 7-6. HIGHLIGHTS

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per la seconda volta un’italiana giocherà la finale a, in qualsiasi caso, ha portato al nostro Paese il miglior risultato in campo femminile dal 2021, quando Camila Giorgi portò a casa il WTA 1000 di Montreal. E oggi, contro la russa, cercherà di scrivere un altro pezzo di un cammino costantemente, inesorabilmente in crescendo. Parlando della toscana, va rimarcato come esista un momento preciso in cui la sua carriera ha preso una svolta. Si tratta degli US Open 2021: nel secondo turno contro Victoria Azarenka, tenendo ampiamente il campo contro la bielorussa ex numero 1 del mondo e vincitrice Slam, si rese conto di poter lottare anche con le figure più importanti del circuito WTA. Poche settimane dopo giunse la prima vittoria sul circuito maggiore a Portorose (o ...