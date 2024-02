Windows 11 | Microsoft potrebbe eliminare i riavvii frequenti per gli aggiornamenti di sicurezza

Windows 12: il nuovo sistema operativo di Microsoft potrebbe arrivare nel 2024 [AGGIORNAMENTO - x1]

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di sabato 24 febbraio 2024)11: Addio aiper glidi? Una Potenziale Rivoluzione in Arrivo Se c’è qualcosa che può far storcere il naso a qualsiasi utente di, è sicuramente il fastidioso rituale deirichiesti per l’installazione deglidi. Tuttavia, c’è una luce in fondo al tunnel:finalmente risolvere questo problema su … ?