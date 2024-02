WhatsApp arricchisce l’esperienza utente | imperdibili nuove funzioni per esprimersi al meglio!

WhatsApp Business si arricchisce di una nuova funzionalità (ancora in beta)

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Importante novità per gli utentida provare subito che si lega ai messaggi: cosa cambia e perché è preziosissima Non si fermano davvero mai le novità che si legano alla piattaforma di messaggistica istantanea, con l’intenso lavoro messo in campo dal team di sviluppo mirato ad arricchire sempre piùdegli utenti., imperdibile novità peral meglio – informazioneoggi.itCome i più attenti sapranno, la piattaforma di volta in volta introduce delle modifiche alle funzionalità già presenti o introducefeatures a disposizione degli utilizzatori che, in tal modo possono beneficare e contare su sempre più strumenti per comunicare al meglio. In tale specifico caso, la novità non ha a che fare con chiamate, videochiamate o sezioni come Gruppi ...