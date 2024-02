Weekend al cinema con “Volare” | “La zona d’interesse” e “Bob Marley – One Love”

Weekend al cinema con tanti film indipendenti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una talentuosa attrice italiana ha l’opportunità di girare un film in Corea del Sud e ambire alla fama internazionale, ma non riesce (forse) a vincere la paura di. La vita quotidiana di un comandante nazista e della sua famiglia in una villetta borghese addossata al campo di sterminio di Auschwitz durante la Seconda guerra mondiale. Infine, il biopic degli ultimi anni di vita e arte della star della musica reggae Bob, prodotta dalla Plan B di Brad Pitt e dal figlio dell’artista, Ziggy. Sono i film in sala questo, ovverodi e con Margherita Buy, Ladi Jonathan Glazer e Bob– One ...