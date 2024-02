Week end 24-25 febbraio a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Weekend 23-25 febbraio | Cosa fare domenica e tutti gli eventi in città

Nell’organizzare un weekend con gli amici è possibile prendere in considerazione una meta diversa e originale rispetto alle città più ambite per spostamenti e ... (moltouomo)

Shiffrin annuncia il ritorno per Are dopo aver rimesso gli sci: "Sensazioni sempre migliori". Per la coppa...: Di nuovo tra i pali dopo il primo approccio in campo libero, Mikaela esclude Kvitfjell e ufficializza la presenza per le gare tecniche del 9-10 marzo. Restano 9 gare ... neveitalia

Allerta meteo arancione e gialla, tornano neve e piogge incessanti nel week-end: Neve e vento forte sull’Italia: il meteo del week-end Vediamo dunque come sarà il tempo durante il week-end, dopo che lo scorso week-end il “febbraprile” sembrava aver fatto arrivare la primavera in ... quifinanza

Week end di pioggia. Allerta meteo gialla in Sicilia: Allerta meteo gialla in tutta la Sicilia per la giornata di oggi, sabato 24 Febbraio. Lo ha disposto la protezione ... tp24