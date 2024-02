Walter Albini | lo stilista alle origini dello stile In mostra

Walter Albini, lo stilista che ha portato la Fashion Week a Milano

(Di sabato 24 febbraio 2024) «Mai toccato dal demone della mediocrità, ha una storia degna di un grande acrobata, tutta voli verso le vette del successo, qualche caduta nella rete di protezione. La sua carriera la si divide facilmente a periodi, come quella di Picasso». Mentre nel 1979 la giornalista Adriana Mulassano riassumeva così l’essenza di, quei “periodi” stavano già cambiando il corso della moda italiana. Grande(parola che, pare, venne creata per lui dalla giornalista Anna Piaggi), ideatore del nostro concetto di total look, questa star del prêt-à-porter nostrano fece in tempo a brillare per oltre due decenni e a tramontare per quasi quarant’anni senza mai del tutto spegnersi. ...