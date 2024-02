Von der Leyen | unica candidata alla presidenza della Commissione del Ppe | Lavoro per chi è pro-Nato | pro-Europa e pro-Ucraina

L'arrivo a Kiev della premier Meloni con von der Leyen, De Croo e Trudeau: il video dalla stazione

“Gentile ministra , siamo nuovamente a sollecitare un incontro per sapere se e quali iniziative il Ministero abbia adottato ovvero intenda adottare per ... (ilfattoquotidiano)

«Questa terra è un pezzo della nostra casa e noi faremo la nostra parte per difenderla». Sono le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... (open.online)

Von der leyen in Ucraina per secondo anniversario guerra: Grazie per il vostro coraggio: Roma, 24 feb – Oggi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Kiev nel secondo anniversario dell’invasione russa ai danni dell’Ucraina. Nel pomeriggio si terrà la riunione del G7, la prima sot ... informazione

Anniversario guerra in Ucraina, Zelensky incontra Meloni. L'abbraccio all'aeroporto di Gostomel: (Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 Ecco l'arrivo di Giorgia Meloni, Ursula Von der Leyen, Trudeau e il presidente di turno della Ue, il premier belga De Croo all'aeroporto di Gostomel, in Ucraina, ... quotidiano

Ursula Von der Leyen a Kiev nel secondo anniversario della guerra: Kiev, 24 feb. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata alla stazione di Kiev, in Ucraina, per celebrare l'anniversario del secondo anno di guerra della ... libero