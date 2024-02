Von der Leyen | straordinaria resistenza del popolo ucraino

Von der Leyen: "Ci difenderemo da anti-Ue e amici di Putin"

(Di sabato 24 febbraio 2024) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha elogiato la "" dell'Ucraina al suo arrivo a Kiev oggi nel secondo anniversario dell'inizio dell'invasione russa. "A Kiev per l'anniversario del secondo anno di guerra della Russia contro l'Ucraina. E per celebrare ladel", ha detto von dersui social media. "Più che mai, siamo fermamente al fianco dell'Ucraina. Finanziariamente, economicamente, militarmente, moralmente. Fino a quando il Paese non sarà finalmente libero"