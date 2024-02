Meloni arrivata a Kiev con von der Leyen, De Croo e Trudeau

(Di sabato 24 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 "per ilper ildei vostri uomini e delle vostre donne che lottano per mantenere un'libera e sovrana. Ma sappiamo anche che stanno combattendo per noi", le parole di Ursula von der, presidente della Commissione Ue a Kiev. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La premier Giorgia Meloni è a Kiev nel secondo anniversario della guerra in Ucraina, e da qui terrà la videoconferenza del G7, in cui interverrà anche ... (huffingtonpost)

Von der Leyen, l’Ue si sforzi per essere una forza di pace: (ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Dall'immigrazione alla criminalità organizzata, fino al rafforzamento della nostra difesa, l'Europa deve intensificare gli ... espansionetv

Von der leyen in Ucraina per secondo anniversario guerra: Grazie per il vostro coraggio: Ma sappiamo anche che stanno combattendo per noi", le parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue a Kiev. / Ebs (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale

Von der Leyen, Kiev avrà più risorse e munizioni dall'Europa: Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all'aeroporto Antonov di Kiev, alla cerimonia in onore dei soldati ucraini protagonisti della battaglia di Hostomel, con il ... ansa