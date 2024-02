Von der leyen in Ucraina per secondo anniversario guerra | Grazie per il vostro coraggio

Meloni arrivata a Kiev con von der Leyen, De Croo e Trudeau

(Di sabato 24 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 "per ilper ildei vostri uomini e delle vostre donne che lottano per mantenere un'libera e sovrana. Ma sappiamo anche che stanno combattendo per noi", le parole di Ursula von der, presidente della Commissione Ue a Kiev. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 " Grazie per il coraggio Grazie per il coraggio dei vostri uomini e delle vostre donne che lottano per mantenere ... (iltempo)

Ucraina: Meloni arrivata a Kiev con von der Leyen, Trudeau e De Croo: Meloni a Kiev per il vertice G7 Meloni è arrivata in treno questa mattina nella capitale ucraina, con lei Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, Alexander De Croo, primo ministro ... informazione

Von der Leyen, l’Ue si sforzi per essere una forza di pace: (ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Dall'immigrazione alla criminalità organizzata, fino al rafforzamento della nostra difesa, l'Europa deve intensificare gli ... espansionetv

Giorgia Meloni a Kiev con Ursula von der Leyen, presiederà il G7 in Ucraina a 2 anni dall'inizio della guerra: Giorgia Meloni si è recata a Kiev in segreto con Ursula von der Leyen e altri leader mondiali per il G7 nel secondo anniversario dell'invasione russa in Ucraina ... notizie.virgilio