Vomero Arenella, Sos per 10 strade a rischio voragini: ecco dove

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCrolli etra, adesso è batticuore. La municipalità 5 lancia un Sos al Comune di Napoli, per 10. Un’iniziativa assunta “dopo quanto avvenuto in Via Francesco Solimena alt. civ. 133 e Via Raffaele Morghen civ. 63” spiega la presidente Clementina Cozzolino sui social. Parla della voragine del 21 febbraio, quando si è sfiorata la tragedia. La municipalità ha quindi segnalato una serie di criticità. “Abbiamo richiesto con urgenza alla Società Abc – dice Coozzolino – di intervenire per verificare i propri impianti idrici e fognari”. Queste leinteressate. Via Gino Doria nei pressi del civico 106, vari avvallamenti su marciapiede. In prossimità dell’ingresso del Pronto soccorso del Santobono in Via Ottavio Caiazzo ...

