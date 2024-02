Volley, Loeppky trascina Monza ad un successo esterno importante contro Padova in ottica playoff di Superlega

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) La decima giornata del girone di ritorno della2023-2024 disi è aperta quest’oggi con ildella MINT Veronell’anticipo della Kioene Arena per 3-1 (25-20, 25-18, 23-25, 25-13)la Pallavolo. Sono tre punti molto importanti inper i brianzoli, che si portano attualmente al quinto posto in solitaria a +3 su Verona e Milano in attesa dei risultati della domenica. Sfuma definitivamente invece il sogno qualificazioneper la formazione veneta, che resta in decima e terzultima posizione con un distacco di sei lunghezze dall’ottava piazza occupata al momento da Modena. Decisivo per il trionfo odierno della Vero ...