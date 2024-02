Volare | Margherita Buy e l' ansia di vivere nel suo esordio come regista

Volare di Margherita Buy: cast, trama, recensione film | Style

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Ho ancora delle difficoltà con questa storia di": intervista aBuy, protagonista di, suoalla regia, in cui affronta la paura die, più in generale, l'quotidiana. In sala dal 22 febbraio. È una delle più famose e brave attrici italiane, eppureBuy, in apertura della nostra intervista, dice: "Io non sono una star, non sono niente". Può essere una filosofia di vita, rimanere umili, ma sicuramente adesso è qualcosa che non è mai stata: unacinematografica., in sala dal 22 febbraio, è infatti il suoalla regia, in cui racconta una versione romanzata di se stessa. La trama disegue infatti le ansie quotidiane di AnnaBi, ...