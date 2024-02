“Vogliono lui” Marco Mengoni | svolta vera dopo Sanremo | il pubblico già in delirio

Beatrice Luzzi: "Marco Maddaloni tenta di distruggermi psicologicamente, vogliono spappolarmi"

(Di sabato 24 febbraio 2024), le vocila co-conduzione a2024. La 74esima edizione del festival della musica italiana si è conclusa ormai da diverse settimane, eppure il mondo del gossip non è certamente carente di notizie e di curiosità. Esattamente come quelle in merito al debutto del cantante nelle vesti di co-conduttore al fianco di Amadeus: vederein un ruolo diverso dal suo sicuramente non capita tutti i giorni. Il debutto della serata di apertura diha portato buoni frutti per lui? Proviamo a capirlo insieme. Le voci sula co-conduzione a2024. Il cantante originario di Ronciglione non poteva che raccogliere consensi da parte del ...

“Come inviato di guerra per tanti anni per il Sole 24 Ore, sono stato in Afghanistan, in Iraq e in tanti posti dove Wikileaks, fondata da Assange nel 2005, ... (ilfattoquotidiano)

Talento nigeriano messo fuori squadra: «I genitori degli altri non mi vogliono»: Il Limena, che si ritrova un capitale in casa, rischia di perderlo definitivamente, perché lui non intende più starci. «La realtà è che i genitori degli italiani non vogliono che io e gli altri ... mattinopadova.gelocal

Chiara Ferragni e Fedez, lei ha cacciato lui di casa: in queste ore si sono rincontrati, ma la separazione potrebbe non essere definitiva: Chiara Ferragni aveva bisogno di staccare. Già da tempo il suo matrimonio con Fedez non navigava in acque tranquille, ma la vicenda giudiziaria in cui è coinvolta, le ... ilmessaggero

Aifa. Schillaci: “Sono trasecolato alla notizia delle dimissioni di Palù. Ora una persona che voglia misurarsi con un’agenzia strategica”: “Onestamente sono trasecolato alla notizia. In questo anno lo ho incontrato spesso, anche se non nell'ultimo mese. Era il presidente, ha collaborato a ridisegnare l'agenzia. Non so come mai ha lasciat ... quotidianosanita