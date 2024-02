Pisa, doppio presidio. In migliaia scendono in piazza: “Protesta per le violenze contro gli studenti”

Violenze sugli studenti a Pisa, Mattarella chiama Piantedosi: “I manganelli contro i ragazzi esprimono un fallimento” (Di sabato 24 febbraio 2024) Quei manganelli usati contro i ragazzi che partecipavano ai cortei pro-Palestina a Pisa “esprimono un fallimento“. È la presa di posizione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che all’indomani delle Violenze della polizia sugli studenti che manifestavano – 11 giovani sono rimasti feriti – ha deciso di telefonare al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per sottolineare che “l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza“. Un messaggio chiaro, dopo le proteste da parte di opposizioni e mondo universitario, che già venerdì sera sono scesi in piazza per esprimere solidarietà ai ragazzi e ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 febbraio 2024) Queiusatiche partecipavano ai cortei pro-Palestina aun“. È la presa di posizione del presidente della Repubblica, Sergio, che all’indomani delledella poliziache manifestavano – 11 giovani sono rimasti feriti – ha deciso di telefonare al ministro dell’Interno, Matteo, per sottolineare che “l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura suima sulla capacità di assicurare sicurezza“. Un messaggio chiaro, dopo le proteste da parte di opposizioni e mondo universitario, che già venerdì sera sono scesi in piazza per esprimere solidarietà aie ...

