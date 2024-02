Violenza contro gli studenti, la manifestazione degli Ultras a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 –sotto la questura didopo i fatti avvenuti ieri in città durante lapro Palestina. Alcuni, presenti al corteo, sono stati presi a manganellate dai poliziotti. Subito forte la risposta cittadina: già ieri sera si sono riuniti in cinquemila in piazza aper esprimere solidarietà ai giovani manifestanti coinvolti negli scontri e condannare la. Oggi, 24 febbraio, nel primo pomeriggio, anche glihanno protestato sotto la questura in via Lalli spostandosi poi sotto la prefettura. Striscioni e bandiere palestinesi in testa al corteo e cori che invocano la rimozione del questore.