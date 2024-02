Violentata Milano | arrestato aggressore

Ventenne violentata a Milano, arrestato l'aggressore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 24 febbraio 2024) 20.40 Una studentessa americana di 20 anni è statala notte scorsa in un parcheggio dopo una serata trascorsa in una discoteca di. Un giovane è stato,praticamente in flagranza,da agenti dopo essere stato trattenuto dagli addetti alla sicurezza del locale, avvisati da alcuni passanti che aveva sentito le urla della ragazza.L'è uno studente egiziano che la ventenne aveva conosciuto nella serata in discoteca e con il quale aveva bevuto qualche drink.All'uscita,poi,la violenza nel parcheggio