Vienna, cinque femminicidi in un solo giorno nella capitale austriaca. Tre donne uccise in una casa chiusa

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le autorità austriache stanno indagando sull’uccisione di 5nelle ultime 24 ore. Delle vittime, tre sono statein una, mentre una era una ragazzina di 13 anni, uccisa insieme alla madre. Fonti di polizia hanno riferito che un giovane di 27 anni, trovato in possesso di un coltello, è stato arrestato in relazione alla morte delle trein un bordello nel distretto di Brigittenau ieri sera, dopo una segnalazione arrivata da un testimone. Il sospetto non ha al momento spiegato le ragioni del suo gesto. In un caso separato, una donna e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento della. Secondo l’agenzia Apa, il marito e padre sarebbe il primo sospettato dell’omicidio, avvenuto per strangolamento o ...