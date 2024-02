VIDEO Paolini-Kalinskaya 2-1 | highlights finale WTA Dubai 2024 | rimonta clamorosa dell’azzurra

Paolini trionfa a Dubai: Kalinskaya ko in 3 set

(Di sabato 24 febbraio 2024) Proprio come in occasione del match di primo turno contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, Jasminesi è ritrovata anche quest’oggi in svantaggio di un set e di un break con la russa Annariuscendo poi a ribaltare la situazione e a vincere in maniera rocambolesca ladel WTA 1000 diper 4-6 7-5 7-5. Una partita ricca di emozioni e colpi di scena, con un epilogo thrilling che ha visto(proveniente addirittura dal tabellone di qualificazione) sciogliersi sul più bello perdendo gli ultimi quattro game consecutivi dopo aver servito per il match sul 5-3 al terzo set. L’azzurra si è fatta trovare pronta, sfruttando l’occasione più importante della sua carriera e conquistando un titolo che la proietta al 14° posto del ranking mondiale. Di ...

