VIDEO e FOTO/ Muore in un tragico incidente, un parco giochi in ricordo di Diego

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl tempo aggiunge giorni, ore e minuti, ma non porta via con sé il dolore per una vita che si è spenta troppo presto. Il 16 gennaio scorso sono trascorsi 14 anni dalla morte di Diego Loia, un giovane operaio deceduto in un violentostradale, mentre era alla guida della sua auto. Quel maledetto sabato Diego era appena uscito di casa per trascorrere una tranquilla serata con gli amici, quando a bordo della sua Opel Corsa si andò a schiantare contro un palo dell’illuminazione e un muretto di cemento, in contrada Loreto a Cautano, a pochi metri da casa sua: per il giovane, all’epoca 22enne, non ci fu nulla da fare. Una giovane vita strappata ai suoi sogni e ad una famiglia che lo amava. Ma quelche none che non morirà, oggi ha un suo luogo fisico, nel cuore di Cacciano, frazione del ...