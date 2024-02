Vicopisano, incendio in un frantoio: salvate 5 persone

(Di sabato 24 febbraio 2024)la notte scorsa, 24 febbraio 2024, nel Pisano. Idelsono intervenuti intorno alle ore 4 in località Palazzetto a, per unsviluppatosi in unL'articolo proviene da Firenze Post.

Incendio in frantoio, salvate 5 persone bloccate dal fumo: Incendio in un frantorio a Palazzetto di Vicopisano. Alle 4 di notte i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti. L'attività agricola è stata completamente avvolta dalle fiamme, che arrivavano a ... gonews

Frantoio distrutto dalle fiamme, cinque persone bloccate dal fumo: evacuate dai vigili del fuoco: Vicopisano (Pisa), 24 febbraio 2024 – Intorno alle 4 della notte un incendio ha distrutto un frantoio a Vicopisano. Cinque persone, abitanti appartamenti soprastanti il frantoio, sono rimaste bloccate ... lanazione

Vicopisano: incendio in un frantoio. 5 persone bloccate in casa, salvate dai vigili del fuoco: Incendio la notte scorsa, 24 febbraio 2024, nel Pisano. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 4 in località Palazzetto a Vicopisano, per un incendio sviluppatosi in un frantoio ... firenzepost