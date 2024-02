Viareggio, l'ultimo corso del Carnevale dedicato ai manifestanti picchiati a Pisa e a Firenze

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 –ai ragazzi e alle ragazze che ieri asono stati caricati dalle forze dell’ordine. E’deldi, che oggi chiude l'edizione 2024 con la sfilata in notturna. Una presa di posizione importante della Fondazionea cui ha preso parte anche Francesca Bergesio, Miss Italia. Il vicesindaco diValter Alberici, a nome anche della presidente della FondazioneMaria Lina Marcucci, ha appunto annunciato che ildi oggi è stato"ai giovani che nelle piazze non devono essere, il futuro è loro e noi lavoriamo per le nuove ...