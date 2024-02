“Viaggio nel silenzio sospeso“. Il triste fascino dell'abbandono

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Questa mostra fotografica è un invito a varcare virtualmente la soglia di un luogo abbandonato per entrare in un’altra dimensione e vivere le stesse emozioni che ho provato io quando sono entrata". Settanta fotografie a colori di luoghi abbandonati, un “nel“. È la mostra fotografica di Stefania Morocutti che si può visitare fino al 7 marzo al centro civico Agorà (via Monviso 7) di Arese, negli orari di apertura della biblioteca comunale. Impiegata di professione, fotografa per passione, Stefania nel 2018 ha avuto l’idea di visitare e immortalare con la sua macchina fotografica posti dimenticati. "Nei luoghi abbandonati c’è un tempo diverso da quello che c’è fuori, c’è il passato che si è fermato e non scorre più – racconta Stefania –. Quando si entra in questi luoghi, si viene avvolti da un ...