Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2024 ore 19:30 (Di sabato 24 febbraio 2024) VIABILITA’ 24 FEBBRAIO ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SEGNALIAMO RALLETNAMENTI IN INTERNAS TRA DIRAMAZIONE ROAM SUD E PONTINA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, A CAUSA DI CANTIERI SONO PRESENTI CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma; SEGNALIAMO INOLTRE LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma; SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASATEL DI DECIMA E IL RACCOROD IN DIREZIONE Roma E DOMANI 25 FEBBRAIO, A Roma QUARTA DOMENICA ECOLOGICA CON DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: IL BLOCCO SARA’ ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
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