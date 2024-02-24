Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2024 ore 17:30 (Di sabato 24 febbraio 2024) VIABILITA’ 24 FEBBRAIO ORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SEGNALIAMO BREVI CODE IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ANCHE SU VIA CASILINA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREIZONE CENTRO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, A CAUSA DI CANTIERI SONO PRESENTI CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma; SEGNALIAMO INOLTRE LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma; E DOMANI 25 FEBBRAIO, A Roma QUARTA DOMENICA ECOLOGICA CON DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: IL BLOCCO SARA’ ATTIVO DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 FINO ALLE 20.30, AD ECCEZIONE DELLE AUTO CON CONTRASSEGNO ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
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